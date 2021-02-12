Политолог просит главу МВД ввести статью за оскорбление ветеранов

https://static.news.ru/photo/c32f7b26-6f50-11eb-bd0f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву в защиту ветеранов. Политолог просит ввести уголовную статью за оскорбление тех, кто отстоял Родину в Великой Отечественной войне.

Максимальное наказание по такой статье может составлять год лишения свободы. Политолог отмечает, что ветераны, как и труженики тыла, заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений. Но находятся такие, кто с помощью, в частности, соцсетей оскорбительно высказывается в адрес народа-победителя.

Прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла, — приводит цитату из письма Орлова RT.

В качестве наказания эксперт предлагает штраф до 100 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжилось рассмотрение уголовного дела об оскорблении ветерана в отношении Алексея Навального. Дело было возбуждено летом 2020 года.