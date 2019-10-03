https://static.news.ru/photo/4cc4c356-e5d1-11e9-b3af-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Christy Bowe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прекращение острого конфликта с Россией для президента США Дональда Трампа является одной из принципиальных позиций, поскольку он должен показать успехи до выборов главы государства, считает политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов.

И вот как раз прекращение острого конфликта с Россией, который был инициирован предыдущей администрацией, — одна из таких возможностей. Именно это в его лексиконе означает слово «поладить», — передаёт слова Козлова радио Sputnik .

Однако, по его мнению, демократы, которые являются жёсткими оппонентами Трампа, считают Россию национальной угрозой США.

Как ранее писал News.ru, американский лидер считает, что Вашингтон и Москва смогут наладить отношения, несмотря на внутриполитические конфликты в Соединённых Штатах.