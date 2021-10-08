Политолог прокомментировал заявление Ландсбергиса о распаде России

Недавно экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Крым вернётся в состав Украины, но только после распада России, который, по его словам, произойдёт относительно скоро. В ответ на подобные высказывания РФ может «преподнести сюрприз» западным политикам, считает политолог Владимир Джаралла. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Когда вы решили, что с ней все понятно, она (Россия — NEWS.ru) вдруг неожиданно показывает вам, что, мягко говоря, вы очень сильно ошибались, — заявил Джаралла.

В качестве примера политолог привёл заявления Джо Байдена в конце 2000-х годов. В итоге политические элиты пришли к выводу, что «Россия — исчезающее государство» и, что по её поводу «можно не беспокоиться». Ответом России стало присоединение Крыма к составу государства, произошедшее менее чем через 10 лет после высказывания, напомнил Джаралла.

Меньше чем через десять лет Россия преподнесла грандиозный сюрприз в виде русской весны и присоединения Крыма. Тогда против нас начал вбрасываться тот же самый тезис: подождите, оно само устроится, сейчас мы введем санкции и посмотрим, как Россия рухнет, — пояснил он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на слова Ландсбергиса о развале России заявил, что распад реален скорее для Украины, подчеркнув, что Крым никогда не вернётся в её состав.