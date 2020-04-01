https://static.news.ru/photo/4c032c98-740e-11ea-abec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Эксперт по Белоруссии политолог Александр Зимовский прокомментировал обращение Минска к Москве за помощью в борьбе против коронавируса. По его словам, Россия на сегодняшний день является единственной страной, которую Белоруссия может попросить помочь.

Об этом он сказал в эфире НСН. По словам эксперта, это обращение — следствие понимания реальной ситуации с заболеванием в стране. Он напомнил, что белорусское правительство «затянуло» с введением карантинных мер. Однако количество заболевших растёт, и дальше игнорировать ситуацию невозможно.

Какая тут может быть гордость и предубеждение? Здесь надо людей спасать. Это совершенно оправданные действия, — считает политолог.

Зимовский отметил, что при обращении к любой другой стране Белоруссии бы пришлось заплатить за помощь. А от России такая помощь приходит всегда безвозмездно.

Единственная страна, к которой Минск может обратиться и которая поможет практически бесплатно, это Россия. А во всех остальных государствах Лукашенко придётся платить, — заявил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обладает информацией о том, поступала ли от Белоруссии просьба о помощи в борьбе с коронавирусом.