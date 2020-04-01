Эксперт по Белоруссии политолог Александр Зимовский прокомментировал обращение Минска к Москве за помощью в борьбе против коронавируса. По его словам, Россия на сегодняшний день является единственной страной, которую Белоруссия может попросить помочь.
Об этом он
Какая тут может быть гордость и предубеждение? Здесь надо людей спасать. Это совершенно оправданные действия, — считает политолог.
Зимовский отметил, что при обращении к любой другой стране Белоруссии бы пришлось заплатить за помощь. А от России такая помощь приходит всегда безвозмездно.
Единственная страна, к которой Минск может обратиться и которая поможет практически бесплатно, это Россия. А во всех остальных государствах Лукашенко придётся платить, — заявил эксперт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обладает информацией о том, поступала ли от Белоруссии просьба о помощи в борьбе с коронавирусом.
Добавьте наши новости в избранные источники