Политолог призвал Запад доказать причастность РФ к миграционному кризису

Перед тем как вводить очередные антироссийские санкции, Западу следует доказать причастность России к миграционному кризису на польско-белорусской границе. При этом Москве придётся реагировать на заявления Евросоюза о влиянии РФ на ситуацию с мигрантами. Об этом «Экономике Сегодня» рассказал политолог Владимир Соломонов.

Предоставьте доказательства того, что РФ как-то способствует миграционному кризису, что на польской границе бегают «зелёные человечки», подталкивающие белорусов к польскому КПП, и тогда уже давайте разговаривать о санкциях. Но я вас уверяю, они такого доказать не смогут, потому что этого нет, — подчеркнул эксперт.

Он назвал «глупой» попытку «впутать» Россию в политическую игру, результаты которой нашли своё отражение в ситуации на польской границе. Соломонов не понимает, на каких основаниях Запад может обвинять Россию в причастности к миграционному кризису. Тем не менее, уверяет политолог, Москва будет вынуждена реагировать на любые официальные заявления Евросоюза о влиянии России на ситуацию с мигрантами.

Ранее политолог Владимир Оленченко объяснил, почему Польше выгодны стычки с мигрантами на границе. По его мнению, таким образом Варшава пытается вернуть расположение Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.