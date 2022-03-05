Политолог призвал забыть об отношениях России с США

Стоит забыть об отношениях России с США и обратить внимание на другие страны, заявил политолог Сергей Марков изданию Lenta.ru. Он отметил те государства, которые отказываются участвовать в антироссийских санкциях. Это такие страны, как, например, Китай, Индия, Индонезия, Турция, Иран, Мексика, Бразилия.

На сегодняшний день из порядка 200 стран-участниц за санкции выступают меньше 60. И всё это только страны — члены НАТО и зависимые союзники США, такие как Япония или Южная Корея, не обладающие самостоятельной внешней оборонной политикой. Либо такие жёсткие союзники, как, например, Австралия. Так что сейчас нам важно закрыть эту страницу и построить отношения с остальными странами, — сказал Марков.

Он добавил, что резолюция Организации Объединённых Наций, осуждающая действия России на Украине, — это не руководство для государств к действию.

Ранее глобальная антироссийская коалиция в ООН, которую создают США, столкнулась с серьёзными проблемами. Как сообщил эксперт по международной проблематике Тед Карпентер, в ходе голосования по резолюции 35 стран воздержались от него, а ключевые страны Южной и Восточной Азии, включая Китай и Индию, отказались поддержать резолюцию.