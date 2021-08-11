Политолог призвал штрафовать за неявку на выборы

Политолог Александр Асафов призвал ввести штрафы за неявку на выборы. Эксперт отметил, что во многих странах с прямой демократией введены санкции за отказ от голосования, сообщает Пятый канал.

По словам политолога, проблемы принуждения к голосованию и подкупа избирателей давно и эффективно решены в других странах и не являются «чем-то российским». Штрафы за неявку на выборы есть в Грузии, которую можно назвать страной «молодой демократии», в Британии, ряде других европейских государств и некоторых штатах США.

Необоснованность введения таких санкций в России поддержала глава ЦИК Элла Памфилова, заявившая, что «люди не поймут», однако, аргументирует эксперт, в вышеуказанных странах это является законодательной нормой, которая распространяется не только на бюджетников, но и на всех граждан.

В западных странах, обратил внимание Асафов, во время выборов принято устраивать праздники для привлечения избирателей. В частности, проводятся розыгрыши с раздачей ценных призов. В Эстонии при голосовании за вхождение в ЕС люди могли купить алкоголь или продукты за один евроцент.

Это всего лишь один из примеров, поскольку существуют и методы с чистыми деньгами дают, и какими-то благами. <...> Попытка каким-то образом премировать человека за его волеизъявление в материальном или другом смысле, она в десятках стран применяется, — аргументировал свою позицию политолог.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга может снять певицу Татьяну Буланову с выборов в законодательное собрание города после её скандального обращения к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. Основанием для отказа в регистрации, скорее всего, станет то, что 17% собранных за неё подписей были забракованы.