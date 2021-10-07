Политолог призвал не верить словам НАТО о диалоге из-за высылки дипломатов

Политолог Александр Вершинин призвал не верить словам европейских дипломатов о готовности к диалогу с Москвой после высылки восьми российских сотрудников миссии РФ при Северо-Атлантическом альянсе, передаёт «Экономика Сегодня».

В среду альянс НАТО принял решение сократить представительство России в Брюсселе до 10 человек, аргументируя это «враждебной деятельностью России в последние годы».

Верить словам представителей Запада, США и НАТО о том, что они хотят наладить отношения с Россией, — это обманывать самих себя. Они умеют красиво говорить о том, что хотят идти на диалог, что готовы искать точки соприкосновения и выстраивать дипломатические отношения, но по факту это пыль в глаза, на деле всё происходит совсем иначе, — высказался Вершинин.

Свою позицию по отношению к политике НАТО политолог аргументировал двойными стандартами брюссельских дипломатов: по его словам, они сначала говорят о необходимости выстроить диалог с Москвой, а после — делают громкие заявления о российской агрессии и высылают дипломатов.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя. По его словам, «истинная цена» заявлений НАТО стала понятна всем и верить заявлениям представителей военно-политического блока о деэскалации в отношениях с Россией больше не стоит.