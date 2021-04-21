Политолог предсказала отставки после послания Путина

https://static.news.ru/photo/930e6508-a2a2-11eb-9e95-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В ближайшее время в органах власти может произойти ряд отставок. К такому выводу пришла политолог Наталья Елисеева, проанализировав послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Либо сегодня вечером, либо завтра, либо в течение месяца мы можем увидеть какие-то конкретные заявления. На встрече Госсовета или на каком-нибудь другом совещании. Вплоть до отставок. Такие варианты тоже могут быть, — сказала она в эфире телеканала «360».

Елисеева предположила, что отставки возможны среди губернаторов. Она отметила, что в некоторых своих высказываниях глава государства был достаточно жёстким, хотя и пытался сгладить свою позицию. По её словам, некоторые из присутствующих «получили по шапке».

Политолог добавила, что послание было ориентировано на простых россиян. Им необходима уверенность в будущем, и президент её подтвердил.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале «Манеж». Основной темой послания были внутренние проблемы России.

Как сообщалось ранее, один за другим свои посты покинули главы Ульяновской области, Северной Осетии и Тувы. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был уволен в связи с уголовным делом о коррупции. Предполагается, что смены глав возможны в Красноярском крае и Свердловской области.