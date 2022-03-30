Политолог предсказал рост цен на газ в ЕС из-за отказа платить в рублях

Запад заморозил российские активы в иностранной валюте, поэтому Россия была вынуждена принять контрмеры и обязать зарубежные компании платить за газ в рублях, пояснил политолог Сергей Наумов. Отказ от требования Москвы приведёт к росту цен на бензин и газ, пишет Live 24.

Заметьте, Россия не отказывается от своих обязательств, но и плясать под дудку тех, кто хочет развалить экономику страны, правительство не может. Россия заявила, что будет продавать газ в Европу за рубли, пытаясь уйти от рассчетов в иностранной валюте, потому что ее запасы Запад же и заблокировал. Если в ЕС отказываются, то вслед за бензином вырастут цены и на газ, — высказался Наумов.

Он считает, что европейцы вынуждены страдать от решения политических элит. По его мнению, если Европа откажется от российского газа, это может разрушить её ослабевшую после пандемии экономику.

В Германии платить за российский газ в рублях уже отказались. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не станет этого делать и тем самым нарушать действующие контракты. По его словам, такой же позиции придерживаются и немецкие компании.



28 марта Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов. Об этом же сообщили и государства-члены Евросоюза.