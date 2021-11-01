Политолог предсказал России «радиоэлектронную борьбу» с Турцией

Турция будет стараться наращивать своё влияние в Чёрном море, а значит, Россия будет втянута в радиоэлектронную борьбу с республикой. РФ уже давно вступила в гонку с Турцией в военной сфере. Такое мнение «ПолитЭксперту» высказал политолог Александр Перенджиев.

Я думаю, что с Россией всё будет проходить в рамках так называемой радиоэлектронной борьбы. Систем подавления различных сигналов, возможностей отслеживания и так далее. Вроде бы мы и сотрудничаем, но что касается вопросов высокотехнологичных, эта сфера соперничества у нас становится на первое место, — подчеркнул Перенджиев, комментируя статью в Yeni Safak о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана усилить влияние республики в Чёрным море.

Он уточнил, что России будет очень важно показать зарубежным соперникам, в том числе США, что она может эффективно подавлять все попытки слежения за территорией Чёрного моря с помощью радиоволн. По мнению Перенджиева, Турция действует в этом регионе хитрее, чем Соединённые Штаты Америки, которые устраивают провокации с помощью кораблей. Анкара же соперничает в сфере технологий.

РФ должна суметь подавить все эти системы воздействия на территорию. Включая и системы мониторинга, и контроля, разведывательные структуры. Здесь могут быть использованы и наши космические технологии, я этого не исключаю, — резюмировал политолог.

Ранее в газете Yeni Safak была опубликована статья, в которой шла речь о концепции «Голубая родина», разработанной правительством Эрдогана. Она предполагает значительное усиление влияния Анкары в Чёрном море.