Политолог предсказал падение уровня жизни россиян из-за операции в Донбассе

Российская операция в Донбассе — это тупик, «в который мы сами себя загнали». Политолог Дмитрий Крылов считает, что это негативным образом скажется на уровне жизни россиян, экономике и банковской сфере. В беседе с «МК в Чите» он заверил, что избежать человеческих потерь не получится ни одной из сторон конфликта.

То, что произошло, — это закономерный итог действий 2014 года. Это тот тупик, в который мы сами себя загнали. В данном случае президент не мог отступить от своих действий, связанных в том числе с особым видением суверенной Украины. Для всех россиян это чревато экономическими проблемами, падением уровня жизни, сокращениями возможностей банковского сектора. Вся нагрузка в таких случаях падает на население, — подчеркнул Крылов.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее юрист Илья Ремесло призвал россиян набраться терпения и сплотиться на фоне российской операции в Донбассе. По его мнению, Москва принуждает Киев к миру, чтобы избежать более тяжёлых последствий.