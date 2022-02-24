Политолог предсказал падение уровня жизни россиян из-за операции в Донбассе
Политолог Крылов предсказал падение уровня жизни россиян из-за операции в Донбассе
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:26, 24 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская операция в Донбассе — это тупик, «в который мы сами себя загнали». Политолог Дмитрий Крылов считает, что это негативным образом скажется на уровне жизни россиян, экономике и банковской сфере. В беседе с «МК в Чите» он заверил, что избежать человеческих потерь не получится ни одной из сторон конфликта.
То, что произошло, — это закономерный итог действий 2014 года. Это тот тупик, в который мы сами себя загнали. В данном случае президент не мог отступить от своих действий, связанных в том числе с особым видением суверенной Украины. Для всех россиян это чревато экономическими проблемами, падением уровня жизни, сокращениями возможностей банковского сектора. Вся нагрузка в таких случаях падает на население, — подчеркнул Крылов.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.
Ранее юрист Илья Ремесло призвал россиян набраться терпения и сплотиться на фоне российской операции в Донбассе. По его мнению, Москва принуждает Киев к миру, чтобы избежать более тяжёлых последствий.