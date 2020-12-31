Политолог предрёк развал Украины после слов Зеленского о Крыме

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Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Донбассу и Крыму перевести часы назад.

Какие часы, куда на них стрелки поворачивать? Куда Крыму и Донбассу возвращаться? В какую такую Украину? — цитирует РИА Новости эксперта.

Эксперт напомнил, что украинские власти вымарывают из своей истории всё русское как из имперских, так и из советских времён.

Сатановский выразил мнение, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране, потому что её экономика разорена, обещания нарушены, международные соглашения не исполняются, а у «местных бандитов на Украине есть личные армии».

Политолог назвал невозможным призыв Зеленского. Он также предположил, что Украину может ждать развал.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении объяснил, чем Украина отличатся от «оккупированных территорий». Он сообщил, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. Глава государства предложил Донбассу и Крыму перевести часы назад и быть вместе с Украиной.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.