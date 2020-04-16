Политолог предрёк новые санкции со стороны США

https://static.news.ru/photo/e2d4158a-7fe7-11ea-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний, ранее подобные обвинения Соединённые Штаты предъявили Китаю. По мнению аналитиков, таким образом Америка старается убрать всех крупных геополитических и экономических конкурентов.

Претензии к России относительно манипуляции с медицинскими данными, запуски ботов для обсуждения конспирологических теорий появления коронавируса, а также традиционные истории с кибербезопасностью и ядерным оружием, — всё это пробные шаги, нацеленные на формирование новой обвинительной повестки, — заявил «Вечерней Москве» независимый политический аналитик Александр Асафов.

По его словам, США сейчас важно найти «козла отпущения» и в его роли традиционно выступают Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Асафов не исключил, что на основании этих обвинений могут появиться и новые санкционные пакеты.

Политолог Марат Баширов считает, что эти обвинения вряд ли приведут к серьёзным последствиям.

Это базовый постоянный подогрев темы: есть у кого-то какой-то план — его надо придерживаться, — пояснил Баширов.

Как писал NEWS.ru, испытания новой противоспутниковой ракеты, которые провела Россия, означают, что угрозы для космических систем США и их союзников являются реальностью. Об этом заявил начальник Космического командования ВВС Джон Реймонд. Речь идёт об испытаниях ракеты прямого перехвата, которые РФ провела 15 апреля. Она способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите на высоте от 160 до 2 тыс. км над поверхностью Земли. При этом Реймонд напомнил о том, как в феврале, по его утверждению, аппараты «Космос-2542» и «Космос-2543» преследовали спутник-разведчик USA-245.