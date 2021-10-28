Политолог предрёк Медведеву «полупенсионный пост» во власти

Политолог Илья Гращенков заявил, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев может заменить главу Конституционного суда Валерия Зорькина. Он отметил, что конкуренцию Медведеву на этой должности может составить заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает URA.RU.

Если ставить целью получить совсем лояльный КС, то переформатировать его, наверное, хочется. Убрать возрастного Зорькина, поставить того же Медведева. Для него это была бы полупенсионная должность, — поделился Гращенков.

Он добавил, что место главы Конституционного суда является крайне желанным.

Ранее зампред ЦК Компартии Дмитрий Новиков заявил, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев вскоре может покинуть пост главы «Единой России». По мнению политика, об этом говорит тот факт, что партийная деятельность Медведева за последние полгода ощутимо сократилась.

Он добавил, что за время выборов в Государственную думу партия пошла на «беспрецедентный шаг, фактически спрятав своего партийного руководителя на несколько месяцев».