Политолог предрек частичное снятие санкций США перед выборами в конгресс

США могут отменить часть санкций в отношении РФ, для повышения рейтинга Демократической партии перед выборами в Конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Об этом заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, такие шаги будут предприняты не для Украины или НАТО, а для решения проблем внутри страны, к примеру, для снижения цен на топливо.

Перспективы добиться их, проводя ту же политику санкций в отношении России нет, поэтому не исключено, что часть санкций будут сняты, — заявил политолог.

Он добавил, что в Соединенных Штатах уже заметен раскол общества. При этом уровень жизни у основной части граждан не растет уже давно. Всё это снижает вероятность победы демократов в предстоящих выборах, считает Козюлин.

Тем временем, США готовятся объявить о введении очередного пакета санкций против России, которые затронут как частные лица, так и различные структуры, анонсировал советник главы Белого дома Джейк Салливан. По его словам, новые санкции необходимы для того, что бы Москва не могла обойти введённые ранее ограничения. Он заявил, что о новом пакете заявит президент США Джо Байден в Европе, куда он отправится с визитом к союзникам.