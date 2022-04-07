Политолог предположил возможный ответ Москвы на вступление Финляндии в НАТО

В ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия может ответить ограничением торговых отношений с республикой, предположил политолог Константин Калачев. Он напомнил, что в Совете Федерации ранее уже заявляли, что Финляндии это решение просто так с рук не сойдёт и ответ будет адекватным. По мнению эксперта, вступление страны в НАТО может произойти в ближайшие три-четыре месяца, пишет Lenta.ru

Кое-кто из наших сенаторов уже заявил, что Финляндии это просто так с рук не сойдет и ответ будет адекватным. Президент Финляндии, в свою очередь, ранее уже заявлял, что Россия оказалась совсем не тем соседом, каким её считали. Дело в том, что до начала спецоперации России тема вступления страны в НАТО вообще не была актуальной и не получала поддержки большинства. Теперь же за этот шаг выступают более 53 % финнов, и этот показатель продолжает увеличиваться, — отметил Калачёв.

Он предположил, что вступление Финляндии в НАТО может произойти в течение ближайших трёх-четырёх месяцев. Политолог уверен, что отношения между Москвой и Хельсинки будут испорчены, однако Россия не будет воевать с Финляндией. Он также усомнился в том, что страна решит разместить на своей территории ядерное оружие и ракеты.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии готовятся подать заявку на членство в НАТО. Это может произойти уже в конце апреля. Ожидается, что президент страны Саули Ниинистё объявит о намерении вступить в Североатлантический альянс в ходе парламентских дебатов.

Большинство натовских аналитиков рассматривает вступление Финляндии и Швеции в Альянс как «пакетную сделку», что, с одной стороны, будет означать увеличение прямой границы стран НАТО с Россией примерно в два раза, с другой — может навлечь гнев РФ, которая даст соответствующий ответ, рассказал NEWS.ru эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. По его словам, у членов Евросоюза нет консенсуса по поводу включения Финляндии и Швеции в военный блок.