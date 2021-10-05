Политолог предположил, когда Россия и Молдавия заключат газовый контракт

Сейчас Россия и Молдавия не могут договорится о газовом контракте по двум причинам: опасения Кишинёва по поводу реакции Киева и возможный отказ молдавских властей обеспечить газоснабжением Приднестровье. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предположил, что Молдова будет готова заключить сделку с «Газпромом» после 2024 года: до тех пор Кишинёву выгодно импортировать газ через территорию Украины. Об этом пишет «Политика Сегодня».

В дальнейшем Молдавия может переключиться на альтернативный вариант поставок, включая «Турецкий поток», но всё равно это будет российский газ, потому что более выгодный газ она себе вряд ли найдет. Так, Кишинёв будет достигать компромисса с Россией, — заявил Митрахович.

В непризнанную республику Приднестровье газ поступает через энергокомпанию «Молдовагаз» 50% акций которой принадлежат «Газпрому» и лишь 13,44 % — госкомитету по управлению имуществом Приднестровской Республики. Митрахович добавил, что долги Молдавии и Приднестровья за газ, возможно, будут списаны в счёт будущей крупной сделки, однако на сегодняшний день этот вопрос остаётся открытым.

Ранее предприниматель Георгий Фомичёв заявил, что мир находится на грани масштабной паники. Виной всему — высокие цены на газ, которые могут привести либо к энергетическому кризису, либо к обрушению цен.