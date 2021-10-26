Политолог заявил, что США никогда не выведут ядерное оружие из Европы

США попытаются начать диалог с Россией о нестратегическом ядерном вооружении, не выполнив предварительных условий. Вашингтон никогда не выведет боезаряды данного класса из Европы — это на грани фантастики, заявил руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин изданию «ПолитРоссия».

России нельзя делать никаких шагов первыми. Что бы ни обещали США, им верить нельзя. Во времена Горбачёва они тоже много чего обещали, в том числе не расширять НАТО на восток и сокращение вооружений, — сказал Бредихин.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что нужно не допустить гонки вооружений. В связи с этим Москву и Вашингтон ждёт непростой разговор по поводу ракет средней и меньшей дальности. При этом важно обсуждать также гиперзвуковые неядерные средства и стратегические беспилотники.

Посол отметил, что обязательное предварительное условие для обсуждения темы нестратегического ядерного оружия — вывод из Европы американских боезарядов данного класса на территорию США.

26 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. Он сообщил, что пора уничтожить ядерное вооружение на планете — открыть новую эру доверия и мира.