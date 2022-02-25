Политолог предложил Зеленскому отказаться от сопротивления армии РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отдать приказ о прекращении сопротивления вооружённых сил Украины, считает политолог Сергей Марков. Он также считает, что Киеву стоит ликвидировать националистические подразделения на территории страны, пишет Lenta.ru.

У Зеленского все ещё есть возможность поступить правильно. Он должен призвать ВСУ не оказывать сопротивления и осуществить братание с армией России. Правильным было бы и отдать приказ о ликвидации неонацистских подразделений, аресте всех иностранных военных советников, осуществляющих оккупационный режим. В этом случае Зеленский примет участие в восстановлении государства, — заверил Марков.

При этом он отметил, что Зеленский вряд ли примет такое решение, потому что опасается за свою жизнь. По словам Маркова, охрана лидера Украины во многом контролируется американскими спецслужбами, которые могут устранить Зеленского, если он решится на предложенные политологом меры.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что до начала российской спецоперации в Донбассе вооружённые силы Украины воевали только с ополчением Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, встретившись с армией России, украинские силовики поймут, что им «нечем воевать».