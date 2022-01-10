Политолог посоветовал Европе привыкать к новой России

Политолог Дмитрий Солонников отметил ключевые моменты в переговорах России и США по гарантиям безопасности. Эксперт обратил внимание, что закономерная риторика Москвы, по-видимому, шокировала Штаты. Об этом специалист высказался в интервью РЕН ТВ.

Солонников отметил , что состоявшиеся 10 января переговоры были всего лишь первым этапом, впереди будут новые, в их рамках будут обсуждаться отношения с НАТО и ОБСЕ.

В этом отношении сейчас важно обозначение позиции, жёсткой позиции. <...> Сейчас основное — обмен взглядами в прямом диалоге <...> Начало переговоров Рябков охарактеризовал как великолепное, но мы понимаем, что первые эмоции —это первые эмоции. Дальше серьёзные, большие консультации, — обрисовал ситуацию эксперт.

Политолог особо обратил внимание на удивление США тем фактом, что Россия заговорила не с позиции подчиняющегося партнёра, а как равноправный участник международной политики. И теперь Западу придётся привыкать к такой России и учитывать её интересы. В данном случае, подчеркнул эксперт, Россия говорит не с позиции просящей стороны или проигравшей холодную войну страны, а заявляет, что не поступится своими интересами. И к вот такой России никто не привык, поскольку целое поколение выросло на том, что Россия на всё соглашалась, была страной третьего мира, объектом, управляемым из других центров.

К тому же, считает Солонников, США совершенно нет смысла игнорировать позицию России по Украине, так как она действительно не собирается нападать на бывшего союзника, а готова лишь защищать своих граждан. Меньше всего Россия заинтересована в эскалации отношений с Украиной, так как это была бы серьёзная угроза как для российской экономики, так и для отношений России с партнёрами.

Кто и заинтересован в развязывании горячей фазы, так это Украина, власти которой хотят за счёт России решить бушующие в стране экономический и политический кризисы.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю, пояснил он на брифинге.