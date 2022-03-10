Политолог подсказал зарубежным компаниям способ остаться на рынке РФ

Многие зарубежные компании приостановили ведение бизнеса в России, однако есть и те, кому удалось частично обойти западные санкции и остаться на российском рынке, заявил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что некоторые фирмы приостановили поставки в РФ из-за рубежа, однако не закрыли производство на территории России, пишет ИА SM-News.

Это хороший способ и выход для некоторых компаний. Их тоже надо понять, они хотят сохранить свой бизнес в России, понимая, что это всё не навечно, и надо будет возвращаться на рынок, куда протиснуться будет уже гораздо сложнее, — заверил Корнилов.

Политолог считает, что с такими предприятиями нужно искать общий язык и убеждать их остаться в России. Вместе с этим он подчеркнул, что против Запада нужно использовать те же методы, что они используют против России.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что санкции, направленные против России, не приведут к желаемым целям и ударят исключительно по Западу. Он признался, что не верит в результативность введённых ограничительных мер против Москвы.