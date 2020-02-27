Перенос заседания комитета министров Совета Европы из Тбилиси в Страсбург говорит о слабости руководства Грузии. Такого мнения придерживается генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Грузинская власть не вполне контролирует ситуацию у себя в стране, она не способна обеспечить безопасность международной миссии. Это очень серьёзный репутационный удар по Грузии. Криминогенная ситуация в стране не может быть купирована усилиями правоохранительных органов, — рассказал политолог радио Sputnik.
В Тбилиси 14-15 мая должно было состояться заседание комитета министров Совета Европы. Российскую делегацию на подобных мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Представители грузинской оппозиции пригрозили устроить в Тбилиси массовые протесты, если мероприятие посетит глава российского министерства. Свою позицию они объяснили тем, что Лавров — нарушитель закона «об оккупированных территориях» Абхазии и Южной Осетии, писал NEWS.ru.
Позднее глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил журналистам, что заседание комитета министров Совета Европы состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге.