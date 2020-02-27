https://static.news.ru/photo/00d59a16-5943-11ea-bfe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перенос заседания комитета министров Совета Европы из Тбилиси в Страсбург говорит о слабости руководства Грузии. Такого мнения придерживается генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Грузинская власть не вполне контролирует ситуацию у себя в стране, она не способна обеспечить безопасность международной миссии. Это очень серьёзный репутационный удар по Грузии. Криминогенная ситуация в стране не может быть купирована усилиями правоохранительных органов, — рассказал политолог радио Sputnik.

В Тбилиси 14-15 мая должно было состояться заседание комитета министров Совета Европы. Российскую делегацию на подобных мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Представители грузинской оппозиции пригрозили устроить в Тбилиси массовые протесты, если мероприятие посетит глава российского министерства. Свою позицию они объяснили тем, что Лавров — нарушитель закона «об оккупированных территориях» Абхазии и Южной Осетии, писал NEWS.ru.

Позднее глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил журналистам, что заседание комитета министров Совета Европы состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге.