Политолог Перенджиев напомнил о словах Путина после заявления Меркель

Политолог Александр Перенджиев вспомнил, что президент России Владимир Путин обосновывал решение начать операцию в Донбассе тем, что в 1941 году нацисты напали на СССР, когда страна была не подготовлена. Он напомнил о словах российского лидера, который заявил, что в данном случае Москва пытается «упредить агрессию». Таким образом Перенджиев в беседе с Daily Moscow прокомментировал слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что военный конфликт в Донбассе является «переломным моментом в истории Европы».

Можно сказать, что уникальность в том, что подобное заявление сделала именно Меркель. Как раз можно вспомнить исторические аналогии и прежде всего то, как обосновывал свою позицию Путин по поводу принятия политического решения ввода войск непосредственно на Украину. То есть он как раз и говорил о том, что в 1941 году мы подверглись неожиданному нападению со стороны Германии. Мы не принимали каких-то профилактических действенных мер и фактически подверглись нападению неподготовленными. В данном случае Путин чётко сказал, что мы упреждаем агрессию, фактически проводим операцию по принуждению к миру агрессора на дальних подступах, — заявил Перенджиев.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории после окончания холодной войны». Она назвала действия Москвы нарушением международного права и «самым решительным образом» осудила их.