Политолог: пенсионная реформа помешала «партии Путина» набрать больше

Политолог Сергей Марков считает, что у КПРФ на этих выборах намного больше голосов, чем на прошлых, потому что россияне не согласны со многими решениями действующей власти. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что сегодняшний результат тем не менее говорит о том, что население поддержало Владимира Путина, так как считает, что «Единая Россия» — это его партия.

Голосование за «Единую Россию» — это прежде всего голосование за Владимира Путина. Это означает, что президент получил подтверждение, что он должен продолжать ту политику, которую он ведёт, — считает политолог.

Но именно непопулярное решение о проведении пенсионной реформы, которое к тому же идёт вразрез с более ранними обещаниями партии, стагнация уровня жизни в целом могли привести к тому, что много людей проголосовали за КПРФ.

Население ждёт от власти более решительных действий, продвижения вперёд. Кроме того, избирателей у партии добавилось из-за глобальной тенденции, суть которой в том, что молодёжь во всех странах мира выступает за большую социальную справедливость.

Ранее лидеры КПРФ и ЛДПР оценили выборы в России. Геннадий Зюганов заявил, что избиратель «услышал и поверил» КПРФ. В свою очередь Владимир Жириновский заявил, что его партия сделала всё «на 120%».