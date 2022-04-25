Политолог Панов: Япония заговорила о Курилах из-за отставки Синдзо Абэ

После отставки бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио решили вернуться к более жёсткой политике в отношении принадлежности Курильских островов , заявил политолог Александр Панов. Он напомнил, что Абэ хотел найти компромисс с Москвой, договорившись о передаче всего двух островов из четырёх на основе декларации 1956 года, пишет Pravda.Ru.

После ухода Абэ в Японии стали звучать критические высказывания в адрес бывшего премьер-министра, который якобы ничего не добился своей уступчивостью. В Токио решили, что уже не стоит рассчитывать на договор по компромиссной формуле, надо возвращаться к жёсткой позиции в отношении России, поскольку мягкий курс ничего не дал, — уточнил Панов.

Он напомнил, что при Синдзо Абэ Япония отказалась вводить антироссийские санкции после референдума в Крыму. Также экс-премьер-министр Японии проводил двойственную политику в отношении России. В те времена, по словам Панова, Токио развивал военные, экономические и политические отношения с Москвой, вместе с этим работая над решением территориального спора.

МИД Японии в «Синей книге по дипломатии» официально обозначил «незаконно оккупированными» южные Курильские острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые в Токио называют «северными территориями». Востоковед Александр Вавилов считает, что Япония таким образом намеревается создать негативный образ Москвы на международной арене, «подпевая» Вашингтону.

В Кремле подчеркнули, что все четыре острова являются неотъемлемой территорией России. В Госдуме предложили Японии «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курил. Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что никто не будет пересматривать итоги Великой Отечественной войны, согласно которым Токио — «побеждённая сторона».