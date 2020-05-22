Политолог ожидает улучшения отношений РФ и США из-за коронавируса

Профессор департамента политологии Еврейского университета в Иерусалиме Йонатан Фриман рассказал о переменах в международных отношениях из-за коронавируса. По его словам, отношения России и Соединённых Штатов могут улучшиться на фоне расследования о происхождении COVID-19.
Он отметил, что Россия, Израиль, Индия и ряд других стран ещё не комментировали желание властей США провести такое расследование. Однако РФ одна из первых закрыла границу с КНР.
Сейчас многие страны, которые традиционно были союзниками Китая, могут занять проамериканскую позицию на фоне коронавируса, — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что есть факторы, которые могут также сблизить РФ и КНР. Это касается ситуации в Северной Корее и Африке,
Как писал NEWS.ru, c конца марта состоялось уже шесть телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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