Политолог описал реакцию украинцев на операцию в Донбассе

Киевляне и жители других городов Украины хотят, чтобы российская спецоперация в Донбассе поскорее кончилась, а в каком статусе из этой ситуации выйдет Киев их «вообще не парит», рассказал политолог Армен Гаспарян. По его мнению, власти Украине сейчас сильно растеряны из-за происходящего, пишет «360».

Они искренне верили, что весь мир с ними. Они искренне верили, что им даже делать ничего не надо, за них всё сделают. Поэтому [у них] теперь шок. А как дальше? А как выходить из этого состояния? Потому что это ещё только цветочки, ягодки-то впереди, — высказался Гаспарян.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что до начала российской спецоперации в Донбассе вооружённые силы Украины воевали только с ополчением Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, встретившись с армией России, украинские силовики поймут, что им «нечем воевать».