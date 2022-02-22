Политолог описал последствия признания ЛНР и ДНР для России

Говорить о войне между Россией и Украиной из-за признания Донецкой и Луганской народных республик пока рано, однако санкции несомненно будут, считает политолог Георгий Сатаров. Он напомнил о словах коллективного Запада, который утверждал, что признание независимости ЛНР и ДНР является покушением на российский суверенитет, пишет “ФедералПресс”.

Будет ли война, пока непонятно, есть разные версии. А вот санкции точно будут, и это будет очень неприятно. Запад уже говорил, что признание независимости ДНР и ЛНР Россией является актом покушения на российский суверенитет, - заверил Сатаров.

Он добавил, что признание ЛНР и ДНР негативно скажется на России не только из-за санкций, но и из-за наплыва беженцев. Помимо этого, республики попросят у РФ материальной помощи, и Москва будет вынуждена её оказывать, резюмировал Сатаров.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Кроме того, глава РФ потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.



Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.



Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский с ликованием встретил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В партии отметили: «всё, что происходит — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями».

