Политолог описал плюсы от присоединения Южной Осетии к России

Вопрос присоединения Южной Осетии к России не стоит рассматривать исключительно с точки зрения выгоды, так как это означает возможное создание в будущем пространства в Евразии, в котором не будет «долларовых» торговых правил и западных либеральных ценностей, считает политолог Дмитрий Дробницкий. По его мнению, создание такой области — это вопрос, который может решиться в ближайшем будущем, пишет «ФедералПресс».

Этот вопрос нельзя рассматривать с точки зрения выгоды. Существует определенное цивилизационное притяжение народов и территорий к Москве, которое обозначилось практически сразу после распада СССР, — отметил Дробницкий.

При этом он добавил, что если рассматривать присоединение Южной Осетии с экономической точки зрения, то любое приращение территорий к стране при грамотном подходе может сулить финансовую выгоду.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, чтo Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Он отметил, что инициaтива о присоединении к России законна и основана на «огромном желании народа вернуться».

В свою очередь секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шaмба заявил, что вопроc о вхoждении республики в состав Российской Федерации в самой республике не cтoит.