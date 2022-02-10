Политолог описал «кошмарный» сценарий для США с участием России и Китая

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что Китай решил усилить давление на Соединённые Штаты на фоне повышения напряжённости в украинском вопросе. По его словам, которые приводит портал «Свободная пресса», об этом свидетельствует призыв МИД КНР к Соединённым Штатам аннулировать сделку по поставке оружия Тайваню. Тем самым Китай помогает России как союзнику и одновременно создаёт большие проблемы для американцев.

Политолог также отмечает , что Соединённые Штаты намерены укреплять независимость Тайваня подобно похожей ситуации с Украиной. Он заявил, что в этом отношении «кошмаром» для США могли бы стать одновременная операция России по освобождению Украины и военная операция Китая по установлению контроля над Тайванем.

Разумеется, я не думаю, что так будет, но это точно могло бы стать кошмаром для Вашингтона, — отметил Марков.

Ранее власти Китая выразили протест Вашингтону, одобрившему продажи Тайваню оборудования для технической «поддержки, обслуживания и совершенствования» зенитных ракетных комплексов Patriot. Сумма сделки оценивается в $100 млн. В Пекине подчеркнули, что тем самым США «грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности страны, разрушают военные отношения между КНР и США, а также ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе».