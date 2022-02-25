Политолог оценил значение позиции Китая в конфликте России и Украины

То, что Китай поддерживает Россию в сложившемся конфликте с Украиной, частично обесценивает западные санкции, считает политолог Никита Мендкович. Он напомнил, что Китай является одним из главных производителей электроники в мире, а значит, сотрудничество с Пекином позволит нивелировать негативный эффект от западных санкций в области поставок зарубежных товаров, пишет Lenta.ru.

Учитывая, что Китай является основным производителем электроники в мире, сотрудничество с ним позволяет резко сократить эффективность санкций Запада по поставкам многих товаров. Более того, имеет большое значение с политической точки зрения поддержка такой большой и влиятельной страны, — заверил Мендкович.

Он указал на позицию МИД Китая, согласной которой виновниками в эскалации конфликта на Украине являются США и НАТО, отказавшиеся вести с Москвой конструктивный диалог по гарантиям безопасности.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга отказалась называть события на Украине российским вторжением. По её словам, события на Украине стали следствием множества факторов, в том числе исторических. Российские войска после обращения властей ДНР и ЛНР о помощи против «украинской агрессии» проводят «спецоперацию в Донбассе».