Политолог оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/ef80a8ac-58b8-11eb-a7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поиск иностранного вмешательства в нападении сторонников Трампа на Капитолий — это не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, нет никакого смысла в том, чтобы искать неких зарубежных деятелей, спонсирующих американскую оппозицию и страстно желающих раскачать политическую ситуацию в Соединённых Штатах.

Всё можно объяснить гораздо проще. Дело в том, что многие альтернативные правые в США давно сталкиваются с тем, что их аккаунты в соцсетях ограничивают, а карты и банковские счета блокируют. В такой ситуации им приходится пользоваться криптовалютой, чтобы где-то хранить свои деньги, — цитирует Дудакова «Взгляд».

Такую гипотезу он назвал более достоверной, отметив, что сейчас, когда курс биткоина сильно вырос в стоимости, ультраправые активисты могли «зафиксировать прибыль и вывести её на нужды своего уличного активизма с одной из криптовалютных бирж Франции, где эта сфера очень хорошо развивается».

6 января, когда в конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, который не признаёт итоги голосования, пытались этому помешать. Порядка трёхсот человек прорвались к зданию Капитолия, а затем проникли внутрь, где учинили погром. Несколько человек погибли.

Это стало причиной для второй за время президентства Трампа процедуры импичмента, которую инициировали в конгрессе. Политика заподозрили в подстрекательстве к мятежу.

В свою очередь Федеральное бюро расследований США решило выяснить, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия. Как писал NEWS.ru, ведомство заинтересовал платёж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, который, как предполагается, совершил француз по национальности в адрес главных фигур ультраправого движения перед беспорядками.