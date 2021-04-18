Политолог оценил влияние отношений РФ и Чехии на «Северный поток — 2»

Ситуация вокруг отношений между Россией и Чехией может повлиять на проект «Северный поток — 2», считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.
По его словам, это вписывается в общую картину эскалации отношений РФ и Запада.
Происходит ухудшение отношений не только с Соединёнными Штатами, но и со странами Евросоюза. Понятно, что по наклонной может задеть и «Северный поток — 2», — пояснил он, комментируя возможность давления американской стороны на ЕС по энергопроекту из-за обвинений Чехии в адрес России.
Каневский считает, что все действия в настоящее время идут по «классическому сценарию эскалации»: меры — контрмеры. При этом он отметил, что отдельные отношения между странами ЕС и Россией никуда не исчезнут,
Ранее сообщалось, что Чехия выслала 18 российских дипломатов по этой же причине. МИД РФ выразил решительный протест Праге. В ведомстве отметили, что дипломаты выдворяются под надуманными предлогами. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.