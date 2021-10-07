Политолог оценил влияние «досье Пандоры» на репутацию Зеленского

Независимые журналисты из ICIJ опубликовали сенсационное «досье Пандоры», в котором раскрыли офшорные махинации многих политиков и бизнесменов, в частности — президента Украины Владимира Зеленского. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник заявил, что шансы главы республики на второй президентский срок понизились соразмерно с его репутацией, передаёт Lenta.ru.

Основное последствие — рост и укрепление антирейтингов президента из-за привязки Зеленского к крайне нелюбимым украинцами офшорам. Ведь нежелание платить налоги в стране, где ты президент, сложно объяснить. Так же, как и недоверие к национальной правоохранительной и судебной системам — для этого создаются офшоры, — пояснил Бортник.

Он провёл параллель между влиянием «Панамского досье» на Петра Порошенко и «досье Пандоры» на Владимира Зеленского: по его мнению, на текущий президентский срок компрометирующие материалы повлиять не смогут, но помешать переизбранию — вполне.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев признался, что связь Зеленского с офшорами «ставит точку в его притязаниях на второй срок».