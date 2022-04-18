Политолог оценил вероятность разрыва дипотношений России и Черногории

Нет никаких явных предпосылок к тому, чтобы Черногория решила разорвать дипломатические отношения с Россией, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. По его мнению, Черногория крайне заинтересована в том, чтобы сохранить поток российских туристов, пишет Lenta.ru.

Вероятность того, что Черногория станет первой западной страной, которая разорвёт дипломатические отношения с Россией, крайне мала. Явных предпосылок для этого не существует. Черногория до сих пор сохраняет упрощённый визовый режим для россиян, поскольку крайне заинтересована в сохранении туристического потока из нашей страны, — заверил Фельдман.

Он добавил, что отношения между двумя странами значительно ухудшились после того, как Черногория вступила в НАТО. Фельдман напомнил, что власти страны несколько лет активно «раздували» скандал о якобы попытке России устроить государственный переворот и поставить у власти «своих людей».

Ранее посольство России в Черногории потребовало от местного МИД объяснений за сообщение о «разрыве дипотношений», после чего черногорские власти извинились за «грубую ошибку». Пост с извинениями появился в микроблоге черногорского дипведомства. Позднее пресс-служба объяснила, что речь шла только о «видах рестриктивных мер».