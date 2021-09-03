Политолог оценил вероятность ухода Шойгу и Лаврова в Госдуму

Политолог Дмитрий Абзалов оценил в разговоре с NEWS.ru вероятность отставки руководителей Минобороны РФ и МИД РФ Сергей Шойгу и Сергея Лаврова, если они изберутся в Госдуму. Накануне на полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин признался, что будет сожалеть, если оба министра перейдут на работу в ГД, так как они хорошо зарекомендовали себя во главе ведомств.

Абзалов подчеркнул, что Шойгу «точно не уйдёт» со своего поста, даже если пройдёт в ГД на грядущих выборах. Он отметил, что с главой МИД Сергеем Лавровым ситуация иная, он вполне может согласиться на мандат, но скорее всего займёт кресло вице-спикера или возьмёт под крыло Комитет по международным делам.

Всё зависит от их решения. В Минобороны процесс передачи полномочий очень серьёзный, нужно готовить преемника. Шойгу там как паровоз, и Сибирь ему не просто так отдали. Что касается Лаврова, то тут ситуация более вариативная, он хотел уйти, но не отпустили, сказали, что нужен. Вроде преемник есть, но не такой жёсткий, — оценил президент Фонда стратегических коммуникаций ситуацию.

Оба министра вошли в первую пятёрку федерального списка «Единой России». Абзалов добавил, что выдвижение самых популярных руководителей ведомств — попытка повлиять на упавших в июле-августе рейтинг «ЕР» из-за новых «ковидных» ограничений. Кроме того, считает политолог, на фоне этого укрепилась позиции КПРФ.

Это попытка исправить ситуацию. К ней относятся и прямые выплаты населению. Они охватят 50-60 млн человек. Первой ласточкой стало выдвижение самых популярных министров, им дали самые проблемные регионы: Дальний Восток, Сибирь, чтобы перехватить повестку, — отметил Абзалов.

Он отметил, что на рейтинг «ЕР» повлияло ухудшение ситуации с COVID-19 — якобы власти решили, что коронавирус «отпустил», но появился дельта-штамм, пришлось ужесточать ограничительные меры.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В эти же дни россияне будут выбирать глав девяти субъектов и депутатов 39 региональных парламентов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек. Она также отметила, что сейчас ужесточились требования к кандидатам в депутаты. Сами партии, кандидаты видят, что они по разным причинам то или иное требование не могут выполнить, сами забирают документы и снимаются с выборов.