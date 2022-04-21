Политолог оценил вероятность отставки Олафа Шольца

Членам правящей коалиции невыгодно поддерживать отставку канцлера Германии Олафа Шольца, так как это может привести к правительственному кризису, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Он напомнил, что за отставку канцлера голосует только оппозиция — ХДС/ХСС, однако для лоббирования своей идеи им необходимо заручиться поддержкой хотя бы одной из трёх партий, состоящих в правящей коалиции, пишет Lenta.ru.

Парламентское большинство сейчас у коалиции, а вопрос об отставке сейчас ставит оппозиция — ХДС/ХСС. Они даже пытались внести этот вопрос на рассмотрение бундестага, но мы прекрасно понимаем, что они могут получить большинство только в том случае, если кто-то из трёх партий правящей коалиции поддержит позицию ХДС/ХСС. Это будет означать правительственный кризис, и на горизонте замаячат новые парламентские выборы, — пояснил Топорнин.

По его мнению, ни одна из трёх партий не поддержит оппозиционную политику ХДС/ХСС. Топорнин заявил, что в СПДГ нет никаких сомнений в Шольце как в канцлере Германии. А «Зелёные» и СвДП попали в правящую коалицию впервые за 20 лет, поэтому они не станут подрывать собственные политические позиции ради поддержки оппозиционной фракции.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что украинский вопрос может стоить Олафу Шольцу поста канцлера в ФРГ. Его нежелание предоставлять Украине тяжёлое вооружение вызывает большое недовольство в бундестаге.