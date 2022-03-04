Политолог оценил шансы вступления Украины в Евросоюз

Евросоюзу очень дорого обойдётся вступление Украины, поэтому дальше разговоров об этом дело, скорее всего, не пойдёт, считает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. Он назвал разговоры о вступлении Украины в ЕС торговлей, которая может повлиять на экономическую составляющую переговоров, пишет Lenta.ru.

Все эти заявления сейчас — это просто торговля, это просто фон, который влияет, может быть, на экономическую составляющую переговоров. Выше словесных интервенций, я думаю, дело в этих вопросах не пойдёт — для ЕС очень дорого обойдётся вступление Украины. Если у ЕС много лишних денег, то они могут принять Украину, но, опять же, как её принимать в текущей реальности? Не очень понятно, что такое Украина, — пояснил Леви.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак написал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре принята и зарегистрирована. В настоящее время её рассматривают. Накануне эту заявку подписал лидер страны Владимир Зеленский.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в возможности вступления Украины в Евросоюз. По его словам, организация ещё никогда не тратила столько денег, как потратила на Украину.