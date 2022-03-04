Политолог оценил шансы вступления Украины в Евросоюз
Политолог Леви: Евросоюз не примет Украину, так как это экономически невыгодно
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:13, 04 марта 2022
Фото: Frederic Kern via imago-images.de/Global Look Press
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Евросоюзу очень дорого обойдётся вступление Украины, поэтому дальше разговоров об этом дело, скорее всего, не пойдёт, считает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. Он назвал разговоры о вступлении Украины в ЕС торговлей, которая может повлиять на экономическую составляющую переговоров, пишет Lenta.ru.
Все эти заявления сейчас — это просто торговля, это просто фон, который влияет, может быть, на экономическую составляющую переговоров. Выше словесных интервенций, я думаю, дело в этих вопросах не пойдёт — для ЕС очень дорого обойдётся вступление Украины. Если у ЕС много лишних денег, то они могут принять Украину, но, опять же, как её принимать в текущей реальности? Не очень понятно, что такое Украина, — пояснил Леви.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак написал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре принята и зарегистрирована. В настоящее время её рассматривают. Накануне эту заявку подписал лидер страны Владимир Зеленский.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в возможности вступления Украины в Евросоюз. По его словам, организация ещё никогда не тратила столько денег, как потратила на Украину.