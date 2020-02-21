https://static.news.ru/photo/7d493166-54de-11ea-80b5-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артист, который начинает заниматься политикой, обычно становится малоинтересным для молодёжи и других граждан. Таким образом вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отреагировал на новость о том, что певица Валерия создаст свою политическую партию «Сильные женщины».

По его словам, избиратели больше интересуются профессиональными политиками, потому они могут решать насущные проблемы, звёзды этого не могут.

У нас был опыт 90-х годов, когда масса артистов пришла в политику. Они пытались рассуждать о политике правильно, политкорректно; пытались найти правильные слова в чужой для себя сфере. Это было неинтересно, — отметил эксперт в разговоре с порталом «Москва 24».

Он считает, что звёзды опять пошли в политику, чтобы привлечь внимание к себе. Но при этом все артисты откажутся от политической карьеры, потому что у них нет политической базы. У музыканта Сергея Шнурова есть такая база за счёт Партии Роста, но ему придётся прислушиваться в интересам однопартийцев, что тоже со временем вынудит его отказаться от политических амбиций.

NEWS.ru сообщал, что зампредседателя Партии Роста Сергей Дёмин положительно охарактеризовал известного музыканта. По его словам, Шнуров является умным и сознательным человеком. Он считает, что скандальные высказывания лидера «Ленинграда» являются проявлением эпатажа.