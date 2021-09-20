Политолог рассказал, кто может поддержать партию «Новые люди»

Главный эффект партии «Новые люли» — это новизна, но она быстро проходит, поэтому идти по списку на следующих парламентских выборах ей будет очень сложно. Такое мнение в беседе с «МИР 24» высказал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По мнению эксперта, если «Новые люди» в ближайшие пять лет смогут что-то, кроме новизны, предложить, то это будет нормальная в западном смысле праволиберальная партия. Её поддержит бизнес.

Журавлёв считает, что «Новые люди» — это партия спокойных бизнесменов, которые не собираются кого-то ниспровергать, а хотят всего лишь провести экономические реформы, в связи с этим они не будут входить в острые противоречия с остальными партиями.

Они просто предлагают свои решения: хорошие или плохие — другой вопрос. Я думаю, что бизнес-сообщество многие идеи этой партии будет поддерживать. Другой вопрос — насколько это эффективно для страны в целом. Но то, что интересы бизнеса эта партия блюдет, это факт, — пояснил политолог.

Он также отметил, что «Новые люди» будут готовы искать решения совместно с другими партиями, представленными в Государственной думе нового созыва.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что партия «Новые люди» смогла преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Госдуму благодаря тому, что велась серьёзная подготовка перед выборами, где политическая сила смогла создать себе нишу и завоевать часть аудитории.