Политолог оценил шансы на пророссийского президента на Украине

Политолог Константин Калачёв, комментируя спецоперацию России на Украине, оценил шансы на то, что соседнее государство может возглавить пророссийский президент. Эксперт в разговоре с NEWS.ru отметил, что у российской администрации могут быть подобные планы, однако этот вопрос лучше оставить самим украинцам.

Вопрос в том, будет вводить оккупационный режим Россия или нет. Будет ли какой-то коллаборационист во главе. Я считаю, что для российско-украинских отношений лучше этого не делать. Лучше остановиться вовремя: разгромили военную инфраструктуру, принудили Зеленского к переговорам, он готов к нейтралитету, и слава богу. Что касается всего остального — это уже право Украины. Но я не исключаю, что у нас могут быть планы на то, чтобы взять и навязать украинцам кого-то, кто устраивал бы руководство России, неважно, Медведчук это или лидер партии «Наши», — подчеркнул политолог.

По его словам, в нынешних условиях подобные шаги только обострят ситуацию. Такие решения должны принимать только граждане Украины.

Это только ухудшает ситуацию, обостряет её, независимо от того, проиграла Украина или нет. Даже в условиях проигравшей Украины не стоит пытаться им что-либо навязывать с точки зрения персоналий. Можно называть условия мира и условия капитуляции, что не одно и то же, но не надо пытаться унизить их ещё больше, это важно, — заявил Калачёв.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Затем президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.