Политолог оценил риски для Кадырова после спора с Мишустиным

https://static.news.ru/photo/f02a5412-d1c1-11e9-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полемика с премьером Михаилом Мишустиным по поводу ограничительных мер, введённых в регионах из-за коронавируса, создала новые проблемы для Рамзана Кадырова. Так считает эксперт института Гайдара Сергей Жаворонков. По его словам, жёсткая реакция главы Чечни на замечание премьера стала своего рода «нарушением субординации».

Кадыров наживает себе дополнительного врага, — заявил он в интервью корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, Кадыров не понимает, что со временем количество его недругов может возрасти и тогда он лишится своего эксклюзивного статуса «спецпорученца» Путина по особым делам.

В свою очередь директор Центра политической информации Алексей Музин никакой политической составляющей в этой полемике не увидел. По его словам, реакция Кадырова объясняется его личными качествами и особенностями темперамента.

Рамзан Кадыров часто очень эмоционально комментирует некоторые события и даже решения федеральных властей. Таковы его особенности, — подчеркнул эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кадыров ответил на критику Мишустина, который осудил закрытие границ и введение жёсткого карантина в отдельных регионах. По словам главы Чечни, председателю кабмина дали ложную информацию.