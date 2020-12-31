Политолог оценил «причастность» Порошенко к задержанию отряда ЧВК Вагнера

https://static.news.ru/photo/b083ff2c-4b7b-11eb-8e87-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Директор института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников объяснил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о причастности к задержанию россиян из ЧВК Вагнера в Белоруссии.

По его мнению, заявление Порошенко — это попытка напомнить о себе или обезопасить от «внутренних разборок» и возможных уголовных дел.

Или возможность выстроить новую конфигурацию для того, чтобы начать новую борьбу за власть <...> Так что это ни в коем случае не констатация какого-то реального факта. Это суета вокруг дивана или схватка под ковром, — сказал он в интервью телеканалу 5-tv.ru.

Эксперт также отметил, что ситуация на Украине сегодня очень нестабильная. По этой причине политики стараются делать яркие заявления, демонстрируют активность и формирование «нового лица».

Этим же занимается и Порошенко. Он пытается показать себя активным участником политических процессов в стране.

Если будет атака на него, значит это Москва мстит ему за его акции <...> Попытка таким образом как-то подстелить соломку, сделать себе подушку безопасности, — пояснил политолог.

Россияне из ЧВК Вагнера были задержаны летом в Минске, незадолго до проведения в Белоруссии президентских выборов. Власти республики заподозрили их в подготовке массовых беспорядков. В Кремле инцидент назвали ошибкой, отметив, что отряд намеревался транзитом через Белоруссию отправиться в другую страну. Россияне были отпущены после допроса.

Как писал NEWS.ru, Порошенко заявил, что ещё в 2018 году инициировал спецоперацию, итогом которой и стало задержание россиян.