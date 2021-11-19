Политолог оценил последствия возможной войны России и Украины для СП-2

Если Россия вступит в вооружённый конфликт с Украиной, Запад может не только заблокировать «Северный поток-2», но и ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ в регионе, заявил политолог Сергей Марков в беседе с Lenta.ru. Несмотря на то, что это станет тяжёлым ударом для европейской экономики, западные политики готовы пойти на такие жертвы ради поддержания «русоненавистнической» политики на Украине.

Речь может идти о блокировке не только «Северного потока-2», но и вообще «Северного потока». Возможно даже введение эмбарго на российскую нефть и газ. Это станет тяжелейшим ударом для Европы, но очевидно, что она проводит буквально русоненавистническую политику на Украине и готова пойти на такие жертвы, — заверил Марков.

По словам политолога, на Украине сейчас царит «чудовищно антидемократический режим», построенный на крови украинцев. Марков убеждён, что Европа и США знают о гибели десятков тысяч человек в Донбассе, однако они готовы поддерживать любой акт, даже массовый террор, если он будет направлен против России. Основываясь на собственных аргументах, политолог предположил, что НАТО могут намеренно спровоцировать начало вооружённых столкновений Москвы и Киева.

Ранее президент России Владимир Путин оценил шансы войны с Украиной. По его словам, тревога по этому поводу явно преувеличена.