Политолог оценил последствия переброски войск НАТО в Восточную Европу

Переброска странами — участницами НАТО войск и военной техники в Восточную Европу является провокацией и может стать причиной эскалации конфликта между Россией и Альянсом, заявил профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн. По его мнению, НАТО следует прислушаться к мнению Москвы, а не провоцировать военный конфликт, пишет Lenta.ru.

Западные лидеры ставят на кон мир только ради мнимой внутриполитической выгоды. НАТО необходимо прислушаться к тревогам Москвы по вопросам безопасности вместо того, чтобы без надобности провоцировать новый военный кризис, — высказался Суэйн.

Политолог считает, что оптимальным выходом из сложившейся ситуации станет поиск компромисса за столом переговоров. По мнению Суэйна, наращивание военного присутствия может положительно сказаться на этом процессе только в том случае, если это создаст стратегический тупик как для России, так и для Альянса.

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании и некоторых других стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России, если она вторгнется на Украину. Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что Альянс не станет терпеть никаких действий РФ, подрывающих украинский суверенитет.