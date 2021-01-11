Политолог оценил планы США и Литвы на Белоруссию

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На избранного президента США Джо Байдена сделали ставку все евро-атлантисты и русофобы в Европе. Однако будущий глава Белого дома пока не обозначил своих приоритетов по восточноевропейскому направлению, напомнил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он отметил, что частью давления на Россию для американцев является белорусское направление. Однако призвал не обольщаться в этом плане власти соседней Литвы, которые рассчитывают на помощь со стороны Вашингтона в давлении на Минск, так как Вильнюс сделал ставку на белорусскую оппозицию, которая не смогла получить власть после президентских выборов.

При Трампе американцы пытались наладить диалог с Минском, белорусскую столицу даже посетил госсекретарь Майк Помпео. Байден же на первых порах не будет педалировать белорусский вопрос, что не мешает литовцам разжигать информационную войну. Вильнюс стремится показать, что его политику по Белоруссии поддерживают новые американские власти, отметил политолог.

Американцы будут поддерживать литовцев, но на вторых-третьих ролях, просто из-за того, что в Вашингтоне все заняты, — цитирует Брутера ФБА «Экономика сегодня».

Главной задачей администрации Байдена, по его мнению, является передача власти от Трампа. Этот процесс будет проходить тяжело. Трамп не признаёт победу Байдена, но остаётся в конституционном поле. Он может не прийти на инаугурацию оппонента или решиться на другие действия.

Это осложняет начало работы новой американской администрации. В такой ситуации мысли и действия Байдена на ближайшие полгода точно будут находиться далеко от Литвы и её планов на Белоруссию, считает Брутер.

Белоруссия в американской политике занимает такое же место, как Молдавия и Украина. Эти страны проходят по направлению сдерживания России. В Белоруссии США это делать сложнее, поэтому руки до Минска у них пока не дошли. Американцы будут примеряться и думать, насколько эффективно давление на Россию через Белоруссию, — высказал мнение политолог.

В Белоруссии пять месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко считает, что время его руководства страной войдёт в историю государства как «эпоха стабильности, мира и справедливости».