Политолог оценил шансы Мишустина стать президентом

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Премьер-министр Михаил Мишустин — хороший чиновник, но в будущем он вряд ли захочет стать президентом России. Такое мнение выразил политолог Сергей Маркелов.

Мишустин даже во сне боится представить, что ему сделают предложение стать президентом. Мишустин — премьер технический и готов быть исполнителем до смерти — это потолок его жизни, — цитирует эксперта издание «Реальное время».

С точки зрения кадровой неожиданности Мишустин, может быть, и стал бы хорошим «техническим президентом» с рассчитанными инициативами, но создавать «креативные вещи» нынешний премьер не будет, уверен политолог.

Но новая должность может поменять характер Мишустина, считает специалист, поэтому в статусе президента он будет реализовывать важные идеи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин является возможным кандидатом на пост главы государства, но конкуренцию ему может составить председатель правительства Михаил Мишустин. Такое мнение высказал политолог и бывший советник руководителя администрации президента России Глеб Павловский.