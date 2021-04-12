Политолог оценил, насколько Курилы действительно важны японцам

https://static.news.ru/photo/c8f6ac76-9b6c-11eb-ad15-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Global Look Press

Профессор Тихоокеанского государственного университета политолог Илдус Ярулин оценил реальное значение Курильских островов для жителей Японии.

По его словам, власти страны поддерживают радикальные настроения некоторых жителей, однако большинству японцев Курильские острова не нужны. Они уже считают, что эти территории принадлежат России.

Большинству японцев индифферентно. Они не готовы вступить в борьбу за присоединение островов, — отметил Ярулин в интервью URA.RU.

Однако он подчеркнул, что власти Японии поддерживают «бытовой национализм» тех групп, которые мечтают о воссоединении с Курилами. Ярулин считает, что многие японцы боятся повторения событий Второй мировой войны.

Ранее, как писал NEWS.ru, японские пользователи оценили статью JB Press журналистки Асуки Токуямы о документальном фильме «Кунашир», посвящённом жизни на одноимённом курильском острове. В публикации приводится мнение режиссёра Владимира Козлова, снявшего ленту с «неудобной правдой».