https://static.news.ru/photo/db2fe68c-216a-11ea-8fe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Крымский политолог Владислав Ганжара назвал пустыми словами планы украинского президента Владимира Зеленского по изменению статуса Севастополя.

Зеленский, как и его предшественник Порошенко, активно спекулирует крымским вопросом, он это делает для работы с радикально настроенной частью украинского общества. Но что бы они там относительно Крыма ни делали, всё это — пустые слова, — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, для многих украинцев вопрос со статусом Севастополя навсегда закрыт, поэтому инициатива Зеленского вряд ли найдёт отклик среди народа. Ганжара предположил, что власти Украины намеренно спекулируют на теме Крыма, уходя таким образом от решения социальных и экономических проблем.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал продолжением комедии инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении Севастополя особого статуса. По словам сенатора, городу, который находится в составе России, от этого «ни жарко, ни холодно», писал NEWS.ru.